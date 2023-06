Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :l’ouverture du deuxième appel à projets de l’Initiative urbaine européenne ;44 collectivités labellisées "Territoires engagés transition écologique" par l’Ademe ;l’entrée en négociations de Vauban et de la Caisse des dépôts pour le rachat de Coriance ;les inquiétudes de Franche Hydrogène quant à la révision de la stratégie nationale hydrogène ;la mise en service d’une centrale solaire flottante à Cintegabelle ;Tier mobility et Lime retenus par la métropole de Lille ;…