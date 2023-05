Après avoir lancé, début avril, l’élaboration d’une stratégie métropolitaine sur la donnée et l’intelligence artificielle, le maire de Montpellier et président de la métropole Michaël Delafosse a annoncé, vendredi 26 mai, la création à l’automne d’une "conférence citoyenne pour une intelligence artificielle souveraine, responsable et éthique". Objectif : "faire émerger les préoccupations et les besoins des citoyens pour élaborer des propositions concrètes permettant de répondre aux défis actuels", et devenir, plus largement, un "territoire d’expérimentation de l’intelligence artificielle".