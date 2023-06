Nicolas Bergerault est le cofondateur de L'Atelier des chefs, un organisme avec plusieurs activités, d'un côté des ateliers de cuisine, de l'autre des formations entièrement digitalisées autour des métiers "de la main et de humain" : cuisine, bâtiment, mécanique, service à la personne, etc. L'Atelier des chefs a lancé en 2022 son CFA après avoir levé 7 millions d'euros auprès du Groupe Amaury pour financer son ambition de former 50 000 apprenants chaque année. Dans un entretien accordé à AEF info, Nicolas Bergerault évoque la trajectoire qui a conduit l'entreprise à devenir organisme de formation, les enjeux de la formation digitalisée, la mobilisation des fédérations patronales et des branches professionnelles ainsi que les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le secteur de la formation professionnelle qui ne cesse d'évoluer.