QPC. Saisi le 30 mars 2023 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et concernant les conditions dans lesquelles un bailleur peut donner congé à un locataire de plus de 65 ans, le Conseil constitutionnel...