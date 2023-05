Les négociations sur le futur traité international pour mettre fin à la pollution plastique viennent de s’ouvrir à Paris. D’ici au 2 juin 2023, elles doivent permettre de faire le tri entre les différentes options sur la table, et d’éventuellement atterrir sur une version "zéro" du projet d’accord, attendu pour 2025. Trois autres sessions de négociations seront convoquées d'ici là. S’exprimant ce lundi par vidéo, Emmanuel Macron a appelé à "changer nos modes de production et de consommation" et à "définitivement mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable".