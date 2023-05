Suite au premier comité de suivi de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) des fonctionnaires, qui s’est déroulé le 15 mai dernier (lire sur AEF info), les pouvoirs publics ont annoncé vouloir donner plus de temps aux ministères pour négocier les contrats santé collectifs des agents. Dans un échange avec AEF info, le président de la fédération mutualiste MFP, Serge Brichet, explique en quoi ce report lui semblait au final ''presque inéluctable'', au vu de la manière dont les pouvoirs publics ont démarré cette réforme. Serge Brichet met également en garde contre l’hypothèse d’un découplage des couvertures santé et prévoyance et souligne que l’hypothèse d’un renforcement des garanties statutaires, même si cette possibilité était louable, ne permet pas aux pouvoirs publics de faire l’impasse sur cet enjeu.