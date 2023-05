Après deux premiers décrets publiés en mars puis en avril, un troisième texte, publié le 27 mai au Journal officiel, porte intégration sur leur demande au titre du droit d’option, de fonctionnaires dans le corps des administrateurs de l’État. Le décret du 25 mai 2023 concerne 355 agents de la haute fonction publique dont en très grande partie des diplomates : 232 intègrent le corps des administrateurs de l’État au 1er janvier 2023 (avec effet rétroactif), dont 200 conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, 16 préfets et sous-préfets, neuf inspecteurs généraux de l’Agriculture et sept administrateurs Cese ; 111 basculeront au 1er juillet 2023, dont 89 diplomates, 20 préfets et sous-préfets et deux inspecteurs généraux de l’Agriculture ; douze opteront à compter du 31 décembre 2023, tous diplomates sauf un inspecteur général de l’Agriculture.