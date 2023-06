Lauréate de l’appel à projets ASDESR, pour lequel elle va recevoir 11,4 M€, l’université Paris-Saclay se donne trois objectifs : aller chercher davantage de financements compétitifs européens (+10,8 M€ par an d’ici six ans), grâce au recrutement de cinq nouveaux profils ; lancer le mécénat à l’échelle de l’université, grâce à la future FRUP et à sept nouveaux postes (objectif : 9,8 M€ par an dans dix ans) ; et déployer la formation continue, via 14 embauches d’ici 3 ans, et un financement attendu de 9,6 M€ par an à terme. Valérie Ferreboeuf, VPA "Stratégie et plan", revient sur ces trois axes.