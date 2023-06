"En 2018, j’ai décidé de venir à l’École polytechnique pour en faire un leader mondial. Des pas significatifs ont été accomplis et maintenant, je voudrais contribuer à France 2030, en aidant les entreprises à devenir des leaders internationaux", déclare à AEF info Eric Labaye, président sortant de l’X, qui revient sur le bilan de son unique mandat et son choix de ne pas recandidater. Il regrette qu’un "rôle business/enseignement supérieur, en France, soit impossible, alors que ces liens sont favorisés à l’étranger". Venu de McKinsey, Eric Labaye a "fait de l’excellence opérationnelle une de ses priorités" et estime avoir "opéré le redressement financier" de l’X, qui "avait perdu 15 M€ en 3 ans" à son arrivée. Interrogé sur l’avenir de l’IP Paris, il se dit "confiant", mais plaide pour une fusion des deux écoles de l’IMT et un "alignement primaire" avec IP Paris.