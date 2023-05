Le collège de déontologie créé au sein du ministère de l’Intérieur

Un arrêté du 24 mai 2023, publié ce 26 mai, crée un collège de déontologie au sein du ministère de l’Intérieur et définit sa composition et ses attributions. Ce collège, compétent pour tous les agents du ministère, est notamment chargé de "conduire des réflexions sur l’éthique et la déontologie", de "participer à l’adaptation et à l’actualisation des textes applicables en matière de déontologie", "d’émettre des avis et rendre des recommandations sur des dossiers complexes" et "d’établir un rapport annuel". Il est présidé par un membre du Conseil d’État et composé de huit membres dont les référents déontologues auprès du SG du ministère, de l’IGA, du DGPN, du DGSI et du DGGN et trois personnalités extérieures. L’instauration de ce collège est inscrite dans le rapport annexé de la Lopmi. Jusqu’alors, c’est un référent déontologue, et non un collège, qui officiait place Beauvau.