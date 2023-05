"J’ai demandé à un ancien recteur de se pencher sur la question [de fin d’année scolaire en collège et en lycée], pour que, l’année prochaine, la situation soit meilleure", concernant notamment l’absentéisme des élèves, annonce Pap Ndiaye le 26 mai 2023, dans une interview à France Bleu Lorraine. Les conclusions de la mission sont attendues à la rentrée. Selon les informations d’AEF info, c’est l’ancien recteur de Nantes William Marois qui devrait mener cette mission. Le MEN évoque notamment des "problèmes au 3e trimestre" de terminale, après les épreuves de spécialité, et plus globalement du "mois de juin".