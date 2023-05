Le 26 mai 2023, trois députés écologistes annoncent le dépôt d’une proposition de loi pour la "reconnaissance de la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail". Le texte prévoit la création d’un arrêt de travail pouvant aller jusqu’à 13 jours par an, intégralement pris en charge par la sécurité sociale, sans jours de carence, ainsi que le droit au recours au télétravail pour les salariées et fonctionnaires concernées. L’arrêt sera prescrit par le médecin, qui pourra le renouveler une fois.