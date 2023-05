Alors que des réformes importantes vont devoir être appliquée par la branche Famille dont la prochaine convention d’objectif et de gestion est en cours de négociation, le ministre des Solidarités a indiqué aux membres du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, le 23 mai 2023, qu’il se montra attentif à ce que la prochaine COG prévoie un équilibre entre les missions et moyens à la fois "ambitieux, raisonné et raisonnable". Il indique que le gouvernement va soutenir, par un "effort majoré", le développement de l’offre de place d’accueil du jeune enfant.