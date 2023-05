Le secrétariat général pour l’investissement et la Banque des territoires détaillent, vendredi 26 mai, la "dynamique" engagée en France, depuis septembre 2019, par les 24 "territoires d’innovation" dédiés à la transition écologique, énergétique, numérique, alimentaire et aux mobilités de demain. Au total, 229 M€ de subventions et de participations en capital ont été engagées sur une enveloppe totale de 450 M€ accordée au programme pour 15 ans, dans le cadre de France 2030.