Les députés de la commission des Lois ont adopté, le 24 mai 2023, la proposition de loi "visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire" avant sa deuxième lecture en séance publique qui doit commencer le 12 juin. Aucun amendement n’a été adopté en commission. Déposé par les parlementaires de la majorité présidentielle, ce texte vise notamment élargir le financement du CPF aujourd’hui restreint aux permis de conduire des véhicules des groupes léger et lourd à toutes les catégories de véhicule terrestre à moteur. Il avait été adopté à l’unanimité en première lecture par les députés puis par les sénateurs qui avaient notamment amendé le texte de manière à renforcer le pouvoir de contrôle de la Caisse des dépôts et à confier à Pôle emploi la gestion de la future plateforme numérique d’information sur le financement du permis de conduire.