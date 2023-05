Le conflit social vient d’entrer dans son 68e jour chez Vertbaudet. La direction espère négocier une sortie de crise en ouvrant les NAO 2024 dès la semaine prochaine. La CGT, solidaire des 72 salariés grévistes de l’entrepôt logistique de Marquette-lez-Lille (Nord), continue à réclamer une hausse de salaire de 150 euros nets pour les ouvriers ainsi que l’embauche d’intérimaires. La secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet, a signé une tribune dans Le Monde le 23 mai avec des personnalités politiques, des associations féministes et des artistes pour soutenir une "lutte exemplaire". Ce vendredi 26 mai 2023, des salariés non grévistes ont décidé de riposter lors d’une conférence de presse organisée dans les locaux de l’entreprise, avec l’aide de la direction. "Aujourd’hui, si je parle, c’est pour soutenir ma société et soutenir mon emploi", affirme l’une d’elles.