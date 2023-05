Bruno Le Maire et Christophe Béchu ont annoncé, ce vendredi 26 mai, le lancement d’une mission sur l’assurabilité du risque climatique. Confiée à trois personnalités reconnues, elle doit rendre ses conclusions d’ici à décembre 2023. Elle se penchera sur la soutenabilité du régime français d’indemnisation des catastrophes naturelles, le rôle du système assurantiel dans le financement de la prévention et de l’adaptation face au dérèglement climatique et sur la contribution du cadre prudentiel et de la politique de souscription des assureurs à l’atténuation du changement climatique.