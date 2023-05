30 minutes de sport par jour : le Snep-FSU dénonce une expérimentation "sans moyen dédié"

Alors que le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, et la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, ont annoncé, à l’occasion de la semaine olympique et paralympique qui a lieu du 3 au 8 février 2020, le lancement d’une expérimentation "30 minutes d’activité physique par jour à l’école" (lire sur AEF info), le Snep-FSU parle d’une "annonce hors sol", dans un communiqué du 4 février 2020. Selon le syndicat, "le ministre nous sert de la communication" car cette mesure se fait "par le truchement du volontariat" et qu’il n’y a "aucun moyen dédié". Le Snep regrette qu’il n’y ait "aucune mesure de développement et de revalorisation de l’ EPS à l’ordre du jour" et demande au ministère de "s’attacher à développer une véritable politique pour la pratique des activités physiques sportives et artistiques au bénéfice des jeunes scolarisés".