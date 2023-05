Régions de France accueille très défavorablement le projet de loi pour le plein-emploi qui crée notamment France Travail. Pour l’association de collectivités, cette réforme conduit à "une nouvelle perte de compétence des Régions au profit d’une recentralisation par les outils et la gouvernance". C’est "une réforme floue, qui affaiblit également le rôle des partenaires sociaux" et "une réforme régressive qui entend standardiser la gouvernance et les outils, contre les logiques de territorialisation et d’adaptation par les acteurs locaux".