Depuis la crise du Covid-19, le travail hybride incluant la pratique du télétravail s'est installé dans les entreprises. Si en France, des accords sont conclus pour le réglementer et l’indemniser et qu’un accord interprofessionnel a été signé entre les partenaires sociaux en 2020 (lire sur AEF info), divers modèles existent en Europe. Dans une étude publiée le 25 mai 2023, Eurofound les détaille et recommande que décideurs politiques et partenaires sociaux européens parviennent à un accord sur les conditions de son exercice, sa sécurisation notamment en matière de santé au travail.