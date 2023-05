"Nous appelons le MESR à réguler beaucoup plus la création et le développement des établissements d'ESR avec l’octroi d’un visa obligatoire pour tous les établissements qui prétendent faire de la formation, a fortiori professionnalisante", écrivent Laurent Champaney (CGE) et Alice Guilhon (CDEFM), dans une "Déclaration pour un enseignement supérieur de qualité au bénéfice des familles et des étudiants" publiée le 26 mai 2023 à titre personnel, en forme de réponse aux propositions de Galileo. Les co-auteurs précisent "ne pas vouloir opposer les établissements selon leurs statuts".