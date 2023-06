Anne-Solenne de Roux, directrice exécutive de l’école d’affaires publiques de Sciences Po, est nommée directrice adjointe de la formation et de la recherche de l’IEP. Elle a pris ses fonctions le 1er juin 2023 et se trouve sous la responsabilité de Sergei Guriev, directeur de la formation et de la recherche. À ce poste, elle aura notamment pour mission "d’assurer la mise en œuvre des orientations stratégiques prioritaires et d’assurer le pilotage de la politique de formation".