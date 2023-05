La commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques de rénovation énergétique des bâtiments a auditionné le Crédit Mutuel et La Banque Postale, mardi 23 mai. Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission, juge le prêt avance rénovation, prévu par la loi climat et résilience, et distribué par ces deux seules banques, "peu opérant". Les deux groupes ont pointé sa complexité et son coût. Plus largement, sur le financement bancaire de la rénovation énergétique, le Crédit Mutuel réfléchit à créer une entité dédiée.