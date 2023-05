Le directeur de l’IUT de la Roche-sur-Yon, mis en cause dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle présumée, avait été suspendu de ses fonctions par la direction de Nantes université, en mai 2022. Les autorités judiciaire et disciplinaire n’ayant décidé d’aucune sanction à son encontre, il avait annoncé récemment son retour à l’IUT. Une AG de personnels, réunie le 16 mai 2023, a demandé au conseil d’institut "d’acter la révocation sine die d’Abdeljalil Lahmar", laquelle a été votée une semaine plus tard par le conseil d’institut. Le directeur dit "s’interroger fortement sur le cadre de cette décision.