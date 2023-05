INRAE. Un arrêté fixe la liste des biens immobiliers du département de l’Orne mis à disposition de l’Institut français du cheval et de l’équitation et de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. UNIVERSITÉ DE STRASBOURG. Marie-Claire Pierret est nommée et titularisée en qualité de physicienne, à compter de la date de son installation au cours de l’année universitaire 2022-2023,...