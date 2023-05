ADMINISTRATION CENTRALE. Valérie Baglin-Le Goff, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale hors-classe, est nommée cheffe du service de la politique de l’encadrement supérieur, adjointe au directeur de l’encadrement des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques pour une durée de trois ans avec une période probatoire de six mois. Sont nommés experts de haut niveau...