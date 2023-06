"À Marseille, les entreprises manquent de formations de haut niveau, à tel point qu’elles vont chercher leurs cadres ailleurs. Elles manquent de cadres en volume, et elles manquent de profils business maîtrisant la technologie. Or, les besoins sont là : dans la région, il y a beaucoup de PME qui ont des sujets autour du cloud, de la blockchain, de l’IA, et ont besoin de compétences", observe Grégoire Genest, co-fondateur et PDG d’Albert School, qui a annoncé s’implanter à Marseille à la rentrée 2023. À terme, il vise "500 à 600 étudiants", dans cette école hybride commerce/data, qui se veut "généraliste" mais pas "académique". "La recherche, c’est hyper important pour un pays, et je pense qu’il faut que des jeunes aillent dans cette voie, mais aujourd’hui, on est trop dans ce système à 100 % : il y a plein de jeunes à qui cela ne correspond pas", juge le jeune polytechnicien.