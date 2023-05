Comment transformer les formations d’une université en lien avec les enjeux à la transition écologique ? Quels leviers activer ? Et comment former et accompagner les équipes enseignantes ? CY Cergy Paris université et le Campus de la transition ont dressé un premier bilan de leur partenariat, qui a commencé en 2020, dans un rapport de restitution rendu public le 25 mai 2023. L’université et l’organisme de formation ont partagé leurs méthodes de travail, leurs diverses expériences, leurs difficultés et les dispositifs à mettre en place.