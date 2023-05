Sixième syndicat à être reçu par Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, ce jeudi 25 mai 2023, dans le cadre des bilatérales consacrée au pouvoir d’achat des agents organisées cette semaine, la FA-FP fait part d’un "échange courtois et poli" durant lequel la délégation a rappelé son "opposition à la réforme des retraites et sa vision de l’agenda social". Le syndicat est reparti sans annonce et sans calendrier.