Une circulaire détaillant les attendus et les modalités d’installation des bureaux des entreprises au sein de tous les lycées professionnels à la rentrée 2023 est parue au Bulletin officiel du 25 mai 2023. Ces bureaux dont le but est de renforcer le lien école-entreprises doivent être "un lieu physique dans le lycée", placés "sous la responsabilité du proviseur et la coordination du DDFPT". Les responsables de ces bureaux peuvent être recrutés parmi "toute catégorie de personnels". Les rectorats doivent communiquer l’organisation de ces bureaux au ministère "pour la fin du mois de juin 2023".