La sûreté nucléaire et la radioprotection ont été maintenues à un "niveau satisfaisant" en 2022 et n'ont été marquées "que" par 97 événements significatifs de niveau 1 et 2 (contre 115 en 2019). Mais l'ASN, qui présentait son rapport général devant les parlementaires le 25 mai, préfère mettre l'accent sur des points de vigilance : l'anticipation des défis industriels des prochaines années, le développement des SMR, la survenue d’événements extrêmes ou encore le contrôle de la chaîne de sous-traitance. Elle demande aussi des moyens supplémentaires face à des enjeux élargis.