Maintenant que l’ordonnance sur la formation à la sécurité privée a été publiée, "il nous reste encore beaucoup de travail", relève Éric Ferri, sous-directeur des polices administratives à la DLPAJ, lors de la "journée professionnelle" de l’Ufacs, mercredi 24 mai 2023. Les consultations vont se poursuivre sur le décret et les arrêtés d’application de cette réforme, qui devrait entrer en vigueur entre les JOP de 2024 et septembre 2025. La formation à distance pourrait être pérennisée et le contenu des MAC revu. En revanche, l’exécutif renvoie la balle à la profession sur l’alternance.