Après de premières annonces sur les réseaux sociaux, le département de Seine-Saint-Denis, présidé par Stéphane Troussel (PS), confirme vouloir expérimenter une mesure de "santé menstruelle et reproductive" pour 5 600 agentes du département, à compter de septembre. La proposition qui sera soumise au vote de la commission permanente du département le 8 juin 2023 détaille un accompagnement médical et un aménagement de travail pour les agentes souffrant de douleurs et troubles menstruels. Elle permettrait aussi de poser des ASA lors d’un recours à l’IVG et en cas de fausse couche.