Voici une sélection d’informations récentes sur la RSE du 23 au 26 mai 2023 :Scor renonce à réassurer les nouveaux projets gaziers ;La filière ciment présente sa feuille de route de décarbonation ;Rémy Cointreau et Moët Hennessy lancent une initiative sur la qualité environnementale des sols ;BPCE, Crédit agricole et BNP Paribas sont mis en cause en Colombie ;TotalEnergies publie un plan d’actions pour son projet gazier au Mozambique.