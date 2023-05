Comme son président, Olivier Salleron, l’avait indiqué le 12 avril 2023 (lire sur AEF info), le bureau national de la FFB a auditionné les candidats à la présidence du Medef, Patrick Martin et Dominique Carlac’h, sur leurs programmes, ce jeudi 25 mai. À l’issue des débats, la FFB, qui représente environ 10 % des sièges à l’assemblée générale du Medef, annonce sur Twitter soutenir "officiellement" la candidature de Patrick Martin. Officiellement car, le 12 avril, Olivier Salleron avait fait part de sa préférence personnelle pour l’actuel numéro deux et président délégué du Medef. Le président de Martin-Beylasoud, une ETI familiale de distribution de produits pour le bâtiment et l’industrie, confesse en outre un "intérêt qui n’est pas de circonstance pour tout ce qui touche l’immobilier". L’élection du successeur de Geoffroy Roux de Bézieux aura lieu le 6 juillet.