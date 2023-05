Inaptitude : précisions sur le rôle du juge en cas de contestation de l'avis d'inaptitude pour absence d'étude de poste

L’employeur et le salarié peuvent contester devant le juge l’avis d’inaptitude du médecin du travail. Le juge examine les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis et lui substitue sa propre décision. Une cour d’appel peut dès lors juger que l’inaptitude d’un salarié qui résulte d’une dégradation des relations entre les parties pendant l’arrêt et des conséquences psychiques qui en sont résultées ne nécessite pas d’étude de poste et des conditions de travail, retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 7 décembre 2022.