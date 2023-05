Éric Dupond-Moretti était auditionné, mardi 23 mai, au Sénat sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice, qui sera examiné à partir du mercredi 31 mai en commission. Le texte contient plusieurs dispositions visant "à améliorer le déroulement de la procédure pénale" : il modifie le régime des perquisitions, envisage l’activation à distance d’appareils connectés aux fins de géolocalisation et de captation de sons et d’image, et prévoit le recours à la téléconsultation, hors cas de violences entre gardés à vue et forces de l’ordre. Des "surveillants adjoints" devraient aussi être créés.