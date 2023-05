"Peu importent les défis qui se dressent devant nous, peu importe comment et à quelle vitesse le monde change, nous pouvons et nous devons rester fidèles à cette promesse européenne" consistant à articuler prospérité et protection, explique Ursula von der Leyen, invitée à s’exprimer devant le 15e congrès de la CES, à Berlin, jeudi 25 mai 2023. Pour la présidente de la Commission européenne, "si l’Europe aujourd’hui a les normes les plus élevées du monde, c’est grâce [au] travail" de la Confédération européenne des syndicats.