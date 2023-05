Le rapport annuel d’Eurostat, publié le 24 mai 2023, analyse pour la première fois l’incidence à court terme des crises actuelles — pandémie et guerre en Ukraine — sur les ODD. Il montre aussi les progrès réalisés au cours des cinq dernières années, dont les plus importants concernent les ODD 8 (travail décent), ODD 1 (pas de pauvreté), et ODD 5 (égalités entre les sexes). En revanche, des progrès supplémentaires sont attendus dans le domaine de l’environnement, notamment sur les ODD 13 (climat), l’ODD 15 (vie terrestre) et l’ODD 17 (partenariats).