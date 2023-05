Le rapport 2023 de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, présenté mercredi 25 mai, fournit une nouvelle évaluation de la fraude sociale. En s’appuyant sur les travaux les plus récents, la Cour avance une première estimation sommaire comprise entre 6,4 Md€ et 8 Md€ - dont près de la moitié liée à la branche maladie. Jugeant ces montants trop conséquents malgré les efforts ''significatifs'' réalisés par la sécurité sociale depuis 2020, la Cour préconise un ''changement d’échelle'' des politiques de lutte. Quitte à mettre plus de moyens.