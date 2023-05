L’EM Normandie et l’UMass Boston College of management ont signé un partenariat préfigurant l’ouverture d’un campus aux États-Unis pour l’école française, annonce-t-elle le 25 mai 2023. Les deux établissements coopèrent depuis 2016 sur la recherche et la mobilité étudiante et enseignante. Environ 300 étudiants du PGE de l’EM ont déjà étudié à l’UMB-CM, et deux enseignants-chercheurs y séjournent chaque semestre. Le nouveau campus ouvrira à la rentrée 2025, pour des étudiants du BBA. Il s’ajoute à ceux déjà ouverts à Oxford (lire sur AEF info), Dublin et Dubaï (lire sur AEF info). À plus long terme, seront développés avec UMB-CM des programmes communs de niveau master sur la thématique de la logistique, supply chain et de la RSE. Sur ce dernier sujet, le campus américain est destiné à devenir un"centre d’innovation" et fonctionnera avec une équipe permanente recrutée sur place.