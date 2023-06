Les eurodéputés élaborent actuellement leur position sur le futur règlement visant à interdire sur le marché européen les produits issus du travail forcé, proposé par la Commission européenne en septembre 2022. Le rapport des commissions commerce international et marché intérieur, toutes deux saisies au fond, sera voté en septembre 2023, pour une plénière espérée en décembre. Les co-rapporteurs, ainsi que celle de la sous-commission des droits de l’homme pour avis, font plusieurs propositions allant plus loin que le texte de la Commission, "afin que l’instrument soit plus efficace et ait plus d’impact".