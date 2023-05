La commission de l’éducation du Sénat modifie et adopte à l’unanimité une PPL permettant aux étudiants aidant un parent handicapé de toucher une bourse sur critères sociaux, le 25 mai 2023. Le texte conditionne l’octroi d’une bourse aux ressources, supprime la référence aux échelons et renvoie au pouvoir réglementaire la fixation du périmètre des bénéficiaires et du taux d’incapacité pris en compte. Initialement, la PPL visait à octroyer automatiquement une bourse échelon 7 aux étudiants aidant un parent ayant un seuil d’incapacité de 80 %. Le texte sera examiné le 30 mai en séance publique.