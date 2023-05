En complément des objectifs SBTI sur le climat, les entreprises pourront désormais utiliser SBTN pour évaluer leurs impacts sur la nature et se fixer des objectifs qui se veulent fondés sur la science. L’organisation a en effet publié la première version de sa méthodologie mercredi 24 mai 2023. Celle-ci précise les trois premières étapes et les deux thématiques de l’eau douce et des sols, avant la version complète qui sortira en 2025 et qui comportera cinq étapes et quatre thématiques. Un groupe de 17 entreprises prépare déjà ses objectifs cette année, avant l’ouverture à toutes en 2024.