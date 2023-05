La LPO a remporté, mercredi 24 mai 2023, une nouvelle victoire devant le Conseil d’État : la plus haute juridiction administrative enjoint au ministère de la Transition écologique d’abroger, d’ici à deux mois, trois arrêtés datant de 1989 qui encadrent les chasses traditionnelles d’oiseaux sauvages (gluaux pour la capture des grives et des merles, tenderie aux vanneaux et tenderie aux grives), après avoir annulé à plusieurs reprises des arrêtés annuels se fondant sur ces textes. Deux autres arrêtés cadres pris il y a 34 ans avaient été abrogés par deux nouveaux textes pris en octobre 2022 par le ministère pour permettre la chasse aux pantes (filets horizontaux) et aux matoles (cages tombantes) des alouettes des champs. Ces derniers ont également été attaqués par l’ONG présidée par Allain Bougrain-Dubourg et sont en attente de jugement.