La ministre des Collectivités territoriales, Dominique Faure, respecte son calendrier, se réjouissent les syndicats de la police municipale à l’issue d’une réunion organisée à Beauvau jeudi 25 mai 2023. Comme annoncé durant la CCPM, ce moment avait vocation à traiter les questions statutaires et les revendications des personnels. Trois décrets seront présentés d’ici juin : la suppression des conditions spécifiques d’accès au dernier grade de la catégorie C, la révision du régime indemnitaire des agents et la revalorisation salariale des directeurs de la police municipale.