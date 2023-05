Dans un courrier dévoilé le 23 mai 2023, la sœur de Samuel Paty demande "l’ouverture d’une enquête parlementaire afin d’établir les failles de ce drame". Dans ce texte rendu public par Factuel, et repris par Europe 1, la sœur de l’enseignant assassiné considère que "les menaces" pesant sur son frère avant sa mort ont été "minorées" et dénonce "une absence de protection". Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a souhaité mercredi que soit examinée avec "attention" et "empathie respectueuse" cette demande.