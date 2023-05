À la suite de l’AG de Shell du mardi 23 mai, qui a vu le fonds de pension Church of England Pension Board s’opposer à la stratégie climatique de la major, Adam Matthews, directeur de l’investissement de responsable du fonds, appelle Climate Action 100+ à revoir sa stratégie. L'initiative internationale n’est pas parvenue à dissuader les acteurs du secteur gazier et pétrolier de se lancer dans une course aux profits au cours de la dernière année, constate le financier. Aussi propose-t-il de cibler les autres secteurs d’activité pour leur demander des plans de sortie du gaz et du pétrole.