Pointant des "préoccupations sur la santé mentale" des jeunes, Pap Ndiaye annonce le 24 mai 2023 qu’une "formation à la santé mentale pour les personnels de la vie scolaire et les CPE" sera lancée dès la rentrée 2023. Il ne s’agit "pas de soigner mais de détecter les états de fragilité et de difficultés des élèves", précise le ministre. Objectif : "Former a minima deux adultes par établissement au secourisme en santé mentale en 2023-2024". En outre, un modèle de protocole sur la santé mentale sera décliné dans chaque établissement.