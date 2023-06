Avignon université fait partie des lauréats de l’appel à projet ASDESR, dont les résultats ont été annoncés en avril dernier. L’enveloppe de 2,083 M€ va lui permettre de renforcer son pôle ingénierie de formation afin de généraliser le développement de l’alternance. L’université veut aussi accélérer le déploiement des chaires partenariales via le mécénat – une particularité du projet –, et créer une cellule Europe pour répondre mieux et plus souvent aux AAP européens. À terme, l’ensemble de ces actions devraient permettre de générer 1,3 M€ de recettes nouvelles par an.